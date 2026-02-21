Seçimde 233 üye oy kullandı. Oyların 145'ini alan Ahmet Kurtul Çakın başkanlığa seçilirken, 7 dönemdir başkanlık görevini yürüten Cafer Esendemir 84 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Esendemir, görev süresinin ardından başkanlığı Çakın'a devretti.

Esendemir'den veda ve teşekkür

Oy sayımının ardından konuşan Cafer Esendemir, görev süresi boyunca meslektaşlarının yanında olmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Görev yaptığım süre boyunca cemiyetimizin her ferdinin iyi ve kötü gününde yanında olmaya gayret ettim. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda meslektaşlarımın yanında olmayı sürdüreceğim. Destek veren vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, yeni başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum.'

Çakın: 'Kazanan cemiyetimiz oldu'

Seçim sonrası konuşan Ahmet Kurtul Çakın, sandıktan çıkan sonucun cemiyetin demokratik gücünü ortaya koyduğunu vurguladı.

'Bu süreçte ortaya konan irade cemiyetimizin demokrasi kültürünü ortaya koymuştur. Hep birlikte, ayrım gözetmeden dayanışma içerisinde çalışacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin saygınlığını daha da yükselteceğiz' diyen Çakın, birlik mesajı verdi.

Çakın konuşmasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bu seçim isimlerin değil, cemiyetimizin geleceğinin seçimi olmuştur. Genç meslektaşlarımızı merkeze alan, büyüklerimizin tecrübesine değer veren, kurumsallığı güçlendiren bir anlayışla yola çıktık. Kazanan-kaybeden dili değil, omuz omuza çalışma dönemi başlayacaktır. Kapısı herkese açık, gücünü birlikten alan bir cemiyet inşa edeceğiz.'

Yeni başkan, geçmiş dönem başkanları ve yöneticilere de teşekkür ederek emeklerinin unutulmayacağını ifade etti.

Yeni yönetim belli oldu

Genel kurulun ardından oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Umutcan İşledici, Adnan Ercan, Tevfik Dinçkalmış, Umut Yüzer, Hüseyin Sungur, Muzaffer Taş, Bekir Karakoca, Temel Eren, İbrahim Erikan, Nurdan Eryalaz, Şeyda Turaçlar, Sema Erdoğan, Murat Yonat ve Hayriye Eroğlu.

Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Kurtar Tekin'den tebrik mesajı

haberdeadiyaman.com.tr imtiyaz sahibi Kurtar Tekin de yayımladığı mesajla yeni başkan ve yönetimini tebrik etti.

Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Basın meslek örgütleri, yalnızca meslektaşların haklarını koruyan kurumlar değil, aynı zamanda demokrasinin sağlıklı işlemesinin de teminatıdır. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen seçimlerin olgunluk içerisinde tamamlanması, basın camiamız adına sevindiricidir. Başkanlığa seçilen Ahmet Kurtul Çakın'ı ve yönetim kurulunu kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar cemiyete emek veren başta Cafer Esendemir olmak üzere tüm başkanlara ve yönetimlere de teşekkür ediyorum. Yeni dönemin mesleki dayanışmayı güçlendiren, gazeteciliğin itibarını yükselten bir süreç olacağına inanıyorum.'

Haber: ADANA (PERRE) - (Şeriban ÖZÇAKMAK)

Kaynak : PERRE