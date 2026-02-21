Çadır: 'Yeni evim, ilk iftarım programıyla kalıcı konutlara yerleşen ailelerimizle buluşacağız'

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Çadır, Ramazan ayının ilk günlerinde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ü Adıyaman'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

'Değerli arkadaşlar, Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş Beyefendi'nin rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk günlerinde bu manevi iklimi Adıyamanımızda ve teşkilatımızla yaşaması bizim için son derece kıymetlidir. Bu ziyaret Sayın Başkanımızın Adıyaman'ımıza ve teşkilatımıza verdiği önemin de bir tezahürüdür. Sayın Başkanım tekrardan kadim şehirimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz.'

Çadır, 'Yeni Evim, İlk İftarım' programı kapsamında kalıcı konutlara yerleşen ailelerle birlikte iftarda buluşacaklarını ifade ederek şunları kaydetti:

'Sayın Genel Başkan Yardımcım, sizin öncülüğünüzde hazırlanan AK Parti'nin Ramazan ayı programlarımızı niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir sloganıyla yürütecek 'Yeni Evim, İlk İftarım' programları kapsamında ise kalıcı konutlara yerleşen ailelerimizle birlikte iftarda buluşacağız. Ramazan bereketi ve dayanışmasını aynı sofrada vatandaşlarımızla paylaşacağız.'

Teşkilat çalışmalarına da değinen Çadır, Ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını belirterek, 'Her gönüle dokunacak, sofraları bereketlendirecek, şehri heyecanlandıracak çalışmalarımızla bu mübarek ayı Adıyamanımızda en anlamlı şekilde idrak edeceğiz inşallah' ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş: '455 bininci konutun teslimini gerçekleştirdik'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise Ramazan ayının birlik ve dayanışma ikliminde Adıyaman'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

'Bugün 'Yeni Evim, İlk İftarım' programımız çerçevesinde biz Adıyaman'dayız. Ama bakan arkadaşlarımız, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız on bir deprem bölgemizin tamamında şu an sahadalar' diyen Büyükgümüş, deprem bölgesinde konut teslimlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

'Özellikle Hatay'da geçtiğimiz ay teslimini gerçekleştirdiğimiz 455 bininci konutla beraber konut teslimleri itibariyle amaçladığımız tabloya ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz.'

Adıyaman'daki çalışmalara da değinen Büyükgümüş, altyapı ve üstyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, 'Milletimize verdiğimiz sözleri tutarak altyapısıyla, üst yapısıyla, konutlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, barajlarıyla 11 şehrimizi ayağa kaldıran bir hizmet ve eser siyasetinin yolcuları olarak milletimizin huzurundayız' dedi.

'Adıyaman benim için ikinci memleket'

6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'a görevlendirildiğini ifade eden Büyükgümüş, 'Benim için de dolayısıyla Adıyaman adeta bir ikinci memleketim olarak her zaman yüreğimde ayrı bir yere sahip oldu' dedi.

'Bu akşam inşallah ekip olarak teslimi gerçekleştirilen deprem konutlarında vatandaşlarımızın hanelerine, sofralarına misafir olacağız' diyen Büyükgümüş, yeni konutlara yerleşen ailelerle ilk Ramazan iftarında bir araya geleceklerini söyledi.

'Yalan ve iftira siyasetine milletimizin ayıracak zamanı yok'

Konuşmasında siyasi tartışmalara da değinen Büyükgümüş, deprem konutlarına yönelik eleştirilere cevap vererek şunları kaydetti:

'Yalanla, dolanla, iftirayla... İşte deprem konutları teslim edildi. Önce bunu teslim edemeyeceğimiz söylendi. E teslim ettik. Yok efendim şöyle fahiş fiyatla vatandaşa verecekmiş. Yok efendim şöyle faiz uygulanacakmış. Noktayı Recep Tayyip Erdoğan koydu mu? koydu. Elhamdülillah en uygun imkanlarla en uygun ödeme şartlarıyla faizsiz şekilde 18 yıl süren ödeme şekliyle bugün ben almak istiyorum dediğinde çok cüz'i bir miktarla vatandaşlarımız evlerinde huzurla yaşayacaklar.'

Ramazan ayı programları kapsamında sahada olacaklarını belirten Büyükgümüş, 'Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek bir AK Parti kadroları olarak çalışma dönemi yürüteceğiz' dedi.

Okullarda Ramazan etkinlikleri ve laiklik tartışmaları

Büyükgümüş konuşmasında, Ramazan ayına yönelik okullarda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin kamuoyundaki tartışmalara da değindi.

Ramazan ayının kültürel ve toplumsal yönüne vurgu yapan Büyükgümüş, 'Okullarımızda öğrenci kardeşlerimiz bu Ramazan ayında çok daha özel bir şekilde bu rahmet ayının kültürümüzdeki yerini, toplumumuzdaki yerini, tarihimizdeki yerini ne anlam ifade ettiğini çok daha geniş bir perspektiften öğrenmeye, dinlemeye, tecrübe etmeye imkan bulacaktır. İbadet eden etmeyen bizim açımızdan bir ayrı gayrı yok. Biz toplumumuzun tamamına yüzde yüzüne hitap eden bir siyasi hareketiz. Ama bu Ramazan ayının bu mağfiret iklimi aynı zamanda kültürümüzün de bir parçası' ifadelerini kullandı.

Laiklik tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükgümüş ise, 'Bizim bu çalışmalarımızdan hareketle efendim yok, laiklik tehlike tehdit altındaymış, yok laiklik ilkesi zedeleniyormuş şeklindeki bakış açısının Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini düşünüyoruz' dedi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimine dikkat çeken Büyükgümüş, deprem konutlarına yerleşen ailelerle ilk iftarda bir araya geleceklerini belirterek, çalışmaların Ramazan boyunca sahada devam edeceğini ifade etti.

