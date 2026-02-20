Altın fiyatları, 20 Şubat 2026 Cuma günü jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ekonomik göstergeler ışığında dalgalanmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki artan gerilimler ve dolar endeksindeki değişimler, ons altın fiyatlarını etkiliyor. Yurtiçinde ise gram altın ve çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileriyle takip ediliyor.

Ons altın alış fiyatı: 5.003,56 USD

Ons altın satış fiyatı: 5.004,16 USD

Dün sabah ons altın, yüzde 0,1 düşüşle 4.980 dolardan işlem görürken, gün içinde 4.960,83 - 5.021,93 dolar aralığında dalgalandı. Yeni işlem gününe 5.006 dolar seviyesinden başladı.

Gram altın alış fiyatı: 7.043,73 TL

Gram altın satış fiyatı: 7.044,56 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 11.909,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.066,00 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 47.489,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.005,00 TL

Kapalıçarşı'da gram altın günün açılışını 7.397 TL seviyesinden yaparken, serbest piyasada gram altın 7.045 TL'den işlem görmeye başladı.

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası beklentileri ve jeopolitik riskler ışığında yakından izleniyor.

Kaynak : PERRE