20 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş sürerken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Türkiye genelinde bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 55,25 TL, Ankara'da 56,11 TL, İzmir'de ise 56,47 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 57,40 TL, Ankara'da 58,50 TL, İzmir'de 58,75 TL olarak uygulanıyor. LPG fiyatları ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 30,70 TL, Ankara'da 29,30 TL, İzmir'de 29,09 TL seviyesinde.

Adıyaman'da Fiyatlar Daha Yüksek

Adıyaman'da ise akaryakıt fiyatları büyükşehirlere kıyasla daha yüksek seviyede. Kentte benzinin litre fiyatı 59,27 TL, motorinin litre fiyatı 60,20 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 30,74 TL olarak kaydedildi.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirlendiğini, küresel ve ulusal piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişikliklerin yaşanabileceğini belirtiyor. Adıyamanlı sürücüler ise artan maliyetler karşısında fiyatları yakından izlemeyi sürdürüyor.

