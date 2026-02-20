Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatlerinin kadınlar için 16.00, erkekler için 17.00 olarak sözlü talimatla değiştirildiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Milletvekili Tanal, 'TBMM Cumhuriyet in kalbidir. Burada şeffaflık, hukuk ve adalet hakim olmalıdır. Ramazan mesai düzenlemesi derhal resmi yazıyla tüm personele eşit şekilde bildirilmelidir' dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kamu yönetiminin sözlü talimatlarla değil yazılı kurallarla yürütülmesi gerektiğini belirterek, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Ramazan nedeniyle çalışma saatlerinin kadınlar için 16.00 erkekler için 17.00 olarak sözlü talimatlarla değiştirildiği söyleniyor. Ancak kamu yönetimi sözle değil yazılı kuralla yürütülür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve idare hukuku ilkeleri açıktır. Çalışma saatleri resmi yazıyla duyurulmak zorundadır' dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sözlü uygulamaların keyfiyete yol açabileceğine dikkat çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 'Aksi halde yarın bir amir sevmediği ya da oruç tutmayan bir personele 'erken çıktın' diyerek tutanak tutabilir, disiplin işlemi başlatabilir. Bu keyfiyettir, hukuk devleti ile bağdaşmaz' dedi.

TBMM'nin Cumhuriyet'in kalbi olduğunu vurgulayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 'TBMM Cumhuriyet in kalbidir. Burada şeffaflık, hukuk ve adalet hakim olmalıdır. Ramazan mesai düzenlemesi derhal resmi yazıyla tüm personele eşit şekilde bildirilmelidir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE