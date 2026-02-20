Mehmet Şimşek, katıldığı NTV canlı yayınında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Yabancı yatırımcıda ilk kez bu kadar ilgi görüyorum'

Şimşek, uluslararası yatırımcı temaslarına ilişkin olarak, 'Yabancı yatırımcıda ilk kez bu kadar ilgi görüyorum. Türkiye'ye büyük bir yatırımcı ilgisi görüyoruz. Türkiye'de politikaya ilişkin öngörülebilirlikte ciddi bir artış var. Türkiye'nin politikaları tutarlı' dedi.

Ocak ayında Londra, New York ve Hong Kong'da gerçekleştirilen yatırımcı buluşmalarına değinen Şimşek, yaklaşık bir buçuk haftaya yayılan program kapsamında 800 yatırımcıyla temas kurulduğunu belirtti. Bu düzeyde ilginin en son 2013 yılında, Türkiye'nin kredi notunun 'yatırım yapılabilir' seviyeye yükseldiği dönemde görüldüğünü ifade etti.

'Türkiye'nin kamu borcu düşük'

Makroekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 'Türkiye'nin kamu borcu düşük. Bütçe disiplinini çok hızlı sağlayarak rüştümüzü ispat ettik. Programın siyasi sahiplenilmesine ilişkin negatif söylemler artık karşılık bulmuyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin cari açık sorununu büyük oranda çözdüğünü belirten Şimşek, 'Türkiye cari açık sorununu büyük oranda çözdü ancak cari fazla için henüz erken' ifadelerini kullandı.

'Güçlü hikâye, jeopolitik konum ve politika tutarlılığı'

Yatırımcı ilgisinin nedenlerine ilişkin üç başlığa işaret eden Şimşek, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü bir ekonomik anlatıya sahip olduğunu söyledi. Dezenflasyon sürecine ve sıkı para ile maliye politikalarına rağmen büyümenin dirençli seyrettiğini belirten Şimşek, programın nihai amacının büyüme potansiyelini daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıda artırmak olduğunu ifade etti.

Küresel sistemdeki değişim ve güvenlik mimarisi tartışmalarına da değinen Şimşek, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin NATO içinde ordu büyüklüğü açısından ikinci sırada yer aldığını ve etkin güç bakımından uzun süredir ilk beş ülke arasında bulunduğunu söyledi.

Üçüncü faktörün politika tutarlılığı ve artan öngörülebilirlik olduğunu belirten Şimşek, belirsizliklerin yüksek olduğu bir coğrafyada Türkiye'nin ekonomi politikalarında daha istikrarlı bir çerçeve sunduğunu kaydetti.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme vurgusu

Şimşek, yatırımcıların Türkiye'nin öncelikleri ile küresel eğilimlerin örtüşmesine önem verdiğini belirterek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yeşil dönüşüm programları, yapay zekâ hazırlıkları ve dijital dönüşüm çalışmalarının öne çıktığını söyledi.

Lojistik altyapı projelerine de değinen Şimşek, organize sanayi bölgelerinin demiryolu bağlantılarıyla limanlara entegre edilmesini hedefleyen programın rekabet gücünü artıracağını ifade etti. Geçen yılın ilk üç çeyreğinde büyümenin yarısından fazlasının toplam faktör verimliliğinden kaynaklandığını belirtti.

Borçluluk oranları ve bütçe dengesi

Hanehalkı borcunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu kaydeden Şimşek, özel sektör borçluluğunun da küresel ortalamalara göre düşük kaldığını söyledi. Kamunun brüt iç ve dış borç stokunun milli gelire oranının yüzde 25'in altında bulunduğunu ifade eden Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl yüzde 2,9'a gerilediğini aktardı.

'KKM'den başarılı çıkış yaptık'

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin olarak Şimşek, 'KKM'den başarılı bir çıkış yaptık. Devletin yükümlülüğüydü. Kurun gitmesi halinde kamu yükümlülükle karşı karşıya kalıyordu, dezenflasyonu zorlaştırıyordu. 143 milyar dolara çıkan KKM stoku büyük oranda kalktı.' dedi.

Enflasyonun en kritik meydan okuma olduğunu belirten Şimşek, 'Enflasyonun kontrolden çıkmasını engellemek bizim için en kritik meydan okumaydı. 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Enflasyonu 2024'ü yüzde 44 civarı, 2025'i de yüzde 30 civarında bitirdik. En önemli dengesizlik enflasyon şu anda. Programı uygulamaya devam ediyoruz, zaman alıyor. Enflasyon şok öncesi döneme dönmesi 3-4 yıl alıyor. Bizim programın gerçek anlamda dezenflasyondan bahsediyorum, para politikasının inşası ve maliye politikasında disiplin sağlamamız zaman aldı. Kolayca çözümler yok' ifadelerini kullandı.

'Enflasyonda geçmiş dönem ortalamalarının altına düşebiliriz'

Dezenflasyon sürecine ilişkin olarak Şimşek, 'Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz, diğer makro sorunlarda önemli ölçüde ilerleme sağlandı' ifadelerine yer verdi.

Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyon verilerine değinen Şimşek, 'Ocak, Şubat ayında mevsimsel etkilerle nispeten yüksek geldi. Burada dezenflasyonda bozulma yok, yavaşlamadan bahsedilebilir. Sebebine inmek lazım. Gıda kaynaklıysa, mevsimsellikten arındırılmış, geçen senenin kuraklığı, bu senenin kış şartları etkisiyle yüksek geldiyse bunu doğru okumak lazım. Burada geçici faktörlerle yavaşlama söz konusu. Bu telafi edilebilir mi? Evet. Mart, Nisan, Mayıs'ta geçmiş dönem ortalamalarının altına düşebiliriz. Bu senenin yağışları çok iyi. Yakın tarihin en iyi yağışının olduğu dönemin içindeyiz' dedi.

Ocak ayındaki faiz ödemeleri tartışması

Ocak ayında yüksek faiz ödendiğine ilişkin iddialara yanıt veren Şimşek, 'Ocak ayında yüksek faiz ödemesi oldu. Ama niye oldu? 2016'dan itibaren, dönem dönem yeniden ihraç ediliyor. Enflasyona endeksli iç borç senedi ihraç ediyorsunuz. TÜFE endeksli kağıtların önemi şu, kupon önemli değildir. 10 yıl boyunca siz o enflasyon farklarını biriktiriyorsunuz, vadesi gelince de ödüyorsunuz. Ocak faiz ödemelerinin yüzde 53'ü bir tek kağıdın vadesinden dolmasından kaynaklanıyor. O da 2016'da ihraç edilmiş, yıllarca faiz ödenmemiş, birikmiş Ocak ayına denk gelmiş. Buradan hikaye üretmek için cahil ya da kötü niyetli olmak lazım' ifadelerini kullandı.

'Kolay bir çözüm yok'

Türkiye'nin risk priminin düştüğünü belirten Şimşek, 'Türkiye şu an çok daha yüksek bir kredi notunu hak ediyor. Sabır deyince onu da eleştiriyorlar. Ama kolay bir çözüm yok. Hiçbir ülkenin sorunlarına kestirme çözümler yok. Sabırla ve kararlılıkla bu programın uygulanması lazım. Program mükemmel mi değil, eksikleri var mı? Gideririz. Desenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. Gini katsayısı 2023 sonrasında iyileşiyor. Çalışanlarımızın GSYH'den aldığı pay artıyor' ifadelerini kullandı.

'Gündemde vergi artışı yok'

Vergi artışına ilişkin soruya yanıt veren Şimşek, 'Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GNI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı' dedi.

Vergi kaçakçılığıyla mücadele

Vergi kaçakçılığına yönelik çalışmalara değinen Şimşek, 'Sahte faturaya ilişkin çok ciddi yapay zeka algoritmalarını devreye aldık. 2 günlük firmanın milyarlarca liralık fatura kesmesi gibi şeyler olmayacak. Türkiye'deki bütün şehirlerdeki bir anlamdaki konut değerleme haritası gibi çalışmalarımız var, işlemleri karşılaştırıyoruz. Gözetim programlarımız var. Yüksek gelirli gruplara yönelik. Kredi kartından tutun, yat, kotra, tekne gibi lükslere ilişkin arkadaşlarım çalışma içinde.' İfadelerine yer verdi.

