Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,74 değer kaybederek 13.934 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde 14.532 seviyesine çıkarak rekor denemesi yaptıktan sonra, perşembe günü gerçekleşen sert satışlarla 13.718 puana geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile endeks yeniden 14.000 seviyesine yaklaştı.

Hafta boyunca piyasalarda yaşanan kayıplarda, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin ve ABD-İran geriliminin etkili olduğu ifade ediliyor.

Haftanın En Çok Yükselen Hisseleri

BİST 100 kapsamında bu hafta değer kazanan hisseler ve haftalık prim oranları şöyle sıralandı:

DSTKF: 1.275,00 TL (%35,64)

TRMET: 156,00 TL (%11,35)

GSRAY: 1,34 TL (%8,94)

TRALT: 57,10 TL (%8,45)

KUYAS: 72,50 TL (%7,81)

TRENJ: 114,70 TL (%6,60)

ENERY: 10,01 TL (%6,26)

SKBNK: 11,61 TL (%5,45)

ALTNY: 16,76 TL (%4,75)

EFOR: 23,96 TL (%3,90)

Haftanın En Çok Düşen Hisseleri

BİST 100'te değer kaybeden hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

GESAN: 48,44 TL (%-16,70)

QUAGR: 2,91 TL (%-14,16)

RALYH: 149,20 TL (%-13,51)

OTKAR: 410,00 TL (%-12,58)

KTLEV: 35,70 TL (%-11,63)

EUPWR: 37,92 TL (%-10,44)

SASA: 2,42 TL (%-10,37)

GLRMK: 173,30 TL (%-10,11)

PETKM: 17,39 TL (%-9,24)

GENIL: 7,33 TL (%-9,17)

Galatasaray ve Fenerbahçe Hisseleri

Haftalık bazda, Galatasaray'ın hisseleri %8,94 prim yaparak BİST 100'te en çok değer kazanan üçüncü hisse konumunda yer aldı. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında İtalya ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla tur için avantaj sağladı.

Fenerbahçe'nin hisseleri ise Nottingham Forest'e mağlup olmalarının ardından %-1,87 değer kaybetti.

