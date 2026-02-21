Piyasalar haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,32 yükselişle 47 bin 894 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 11 bin 755 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,33 artarak 11 bin 911 liraya yükseldi.

Altın haftanın en çok kazandıranı oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın 7 bin 111 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 47 bin 894 lira, çeyrek altın ise 11 bin 911 liradan işlem gördü. Gram altın haftalık bazda yüzde 1,33 artış göstererek yatırım araçları arasında en fazla kazandıran oldu.

Döviz haftayı nasıl kapattı?

Döviz piyasasında dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,07 yükseldi. Euro/TL ise yüzde 0,62 geriledi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE