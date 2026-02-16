Altın ve para piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, küresel gelişmelerin emtia fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ons altında yeni bir yükseliş dalgası öngördüğünü belirten Memiş, özellikle jeopolitik risklerin piyasalar tarafından fiyatlanabileceğini dile getirdi.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimalini güçlendirdiğini kaydeden Memiş, 'İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.

16 Şubat 2026 itibarıyla gram altının 7 bin 36 TL, ons altının ise 5 bin 6 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirten Memiş, yükseliş trendinin henüz tamamlanmadığını ve yatırımcıların olası manipülatif hareketlere karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.

Ons altın için 6 bin dolar seviyesinin hedeflenebileceğini vurgulayan Memiş, 5 bin doların altında ise 4 bin 980 ve 4 bin 800 dolar seviyelerinin destek noktaları olarak izlediğini ifade etti.

Gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons gümüşte üç haneli rakamların beklenmemesi gerektiğini belirterek yılın ilk ayında önemli getirilerin zaten gerçekleştiğini dile getirdi.

Borsa tarafında ise yılın ikinci yarısına işaret eden Memiş, 2026'da en güçlü performansın hisse senedi piyasalarında görülebileceğini söyledi. Memiş, 2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var' dedi.

Kaynak : PERRE