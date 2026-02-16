6 Şubat depremlerinin ardından aradan geçen zamana rağmen kentte ticari hayatın istenilen seviyeye ulaşamadığını belirten Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, esnaf ve küçük işletmelerin ayakta kalma mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Deprem sonrası KOSGEB tarafından hayata geçirilen 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı' kapsamında Adıyaman'da 9 bini aşkın işletmenin kredi desteğinden faydalandığını hatırlatan Alsan, bu desteğin depremin hemen ardından esnaf için hayati bir 'can suyu' olduğunu vurguladı.

Ancak bugün gelinen noktada tablonun hâlâ iç açıcı olmadığını ifade eden Alsan, birçok esnafın konteyner iş yerlerinde faaliyet göstermeye devam ettiğini, kalıcı iş yerlerine taşınma sürecinde olan işletmelerin ise artan inşaat, kira, enerji ve personel maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Alım gücündeki düşüş, piyasadaki durgunluk ve belirsizlik ortamının ticaretin tam anlamıyla normale dönmesini engellediğini belirtti.

Bu şartlar altında, söz konusu kredilerin 2026 yılı Şubat ayında geri ödemelerinin başlamasının esnaf için yeni bir yük ve yeni bir kriz anlamına geleceğini kaydeden Alsan, henüz yaralarını tam olarak saramamış bir şehirden borçların düzenli şekilde ödenmesinin beklenmesinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Konuya ilişkin Mehmet Torunoğlu'nun yaptığı açıklamalara da değinen Alsan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Torunoğlu'nun sahadan gelen uyarılarının, yalnızca belli bir kesimin değil, kentin tamamının ortak sesi olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak açık ve net taleplerinin bulunduğunu belirten Alsan, deprem bölgesinde kullanılan KOSGEB kredilerinin bir defaya mahsus olmak üzere tamamen silinmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise en az 1-2 yıl daha faizsiz şekilde ertelenmesini talep ettiklerini ifade etti.

Bu taleplerin bir ayrıcalık değil, adalet çağrısı olduğunu vurgulayan Alsan, esnafın ayakta kalamaması halinde istihdamın olumsuz etkileneceğini, bunun da göçü artırarak sosyal sorunları derinleştireceğini söyledi. Yetkililerin masa başı raporlar yerine sahadaki gerçekleri dikkate alarak karar alması gerektiğini belirten Alsan, deprem bölgesinin hâlâ olağanüstü şartlar altında olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Alsan, çağrılarının karşılık bulacağına ve devletin Adıyaman esnafını yalnız bırakmayacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE