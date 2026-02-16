Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Derneği (KAGES) tarafından Adıyaman'da öğrencilere yönelik buluşma programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelinerek eğitim hayatı ve gelecek planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Dernek Başkanı Mustafa Gülpınar da programa bağlanarak öğrencilere tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

Program kapsamında, sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla öğrencilere kaynak kitap hediye edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklmada, gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE