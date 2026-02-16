Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunda tartışılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, raporda Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağına dair soruları yanıtladı.

Yıldız, 'Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Emir, 'Söz konusu raporda 'umut hakkı' yer alacak mı?' sorusuna, 'Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak' yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun hazırladığı taslakta, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' getirilmesine yönelik doğrudan bir ifade bulunmadığı belirtilmişti.

Mevcut mevzuata göre umut hakkının uygulanabilmesi için Türk Ceza Kanunu ile Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekiyor. Özellikle anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için şartlı salıverme hükümlerini engelleyen düzenleme kaldırılmadan umut hakkının uygulanmasının mümkün olmadığı değerlendiriliyor.

Hukukçulara göre olası bir yasal düzenleme yapılsa dahi, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'daki tutukluluk tarihi esas alındığında 36 yıllık sürenin dolacağı 15 Şubat 2035'ten önce şartlı salıverme değerlendirmesi yapılamayacağı ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 3 Şubat'ta TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir' ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, bu çağrısına ilişkin hükümetin tutumunun sorulması üzerine, 'Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir' yanıtını vermişti.

Feti Yıldız, koordinatörlerin 4 Şubat'taki toplantısının ardından yaptığı açıklamada da 'Umut hakkı konusunda uzlaştık. Sıkıntı yok' demişti. Yıldız, prensipte uzlaşmaya vardıklarını belirterek sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

'Hukuki düzenlemeler gerekiyor. İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda engeller var. Ağırlaştırılmış müebbet alan ve idam cezası alanlar yönünde şartlı tahliye yasağı var. Bu iki kanunda ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik gerekiyor. Önce yasal engel ortadan kaldırılacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek. Yeni bir yasaya gerek yok. Bu yasalarda düzenleme yapılırsa AİHM'nin umut hakkı konusunda verdiği kararlar uygulanır.'

