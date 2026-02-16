Adıyaman Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yoğun yağışlar nedeniyle şehir genelinde yolların deformasyona uğradığını ve vatandaşların ulaşımda zorluk yaşadığını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların planlamalar dahilinde şehrin tamamında ulaşımı aksatan sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediğini ifade etti.

'Yollarımızdaki Deformasyonun ve Çukurların Farkındayız

Başkan Tutdere, 'Yollarımızdaki deformasyonun ve çukurların farkındayız. Sahadayız ve halkımızın yanında, halkımızın hizmetinde bir belediyeyiz. Önceliğimiz, yağışlarla birlikte oluşan olumsuzlukları en kısa sürede gidermek ve ulaşımı konforlu hâle getirmek,' dedi.

Kaynak : PERRE