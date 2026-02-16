Havayolu seyahatleri, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası olsa da, operasyonel aksaklıklar yolcular için bazen büyük bir kâbusa dönüşebilir. Havaalanında saatlerce beklemek, uçuşun son dakikada iptal edilmesi veya bavulunuzun kaybolması sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda maddi ve manevi bir yıpranma sürecidir. Ancak pek çok yolcu, uluslararası havacılık kuralları ve yerel yönetmelikler çerçevesinde ciddi tazminat haklarına sahip olduğunun farkında değildir.

Bu rehberde, uçak rötarı (tehiri), iptaller, uçağa kabul edilmeme (denied boarding) ve bagaj aksaklıkları durumunda haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları profesyonel bir şekilde nasıl tazminata dönüştürebileceğinizi detaylandırdık.

Havayolu Yolcu Haklarının Yasal Dayanağı

Yolcu hakları, havayolu şirketlerinin inisiyatifinde değildir; yasalarla güvence altına alınmıştır. Türkiye çıkışlı uçuşlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından düzenlenen SHY-YOLCU yönetmeliği, Avrupa Birliği kalkışlı veya varışlı uçuşlarda ise EC 261/2004 sayılı tüzük devreye girer. Ayrıca bagaj sorunlarında Montreal Konvansiyonu hükümleri geçerlidir.

Bu yasalar; biletinizi hangi havayolundan aldığınızdan bağımsız olarak sizi korur. İster Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, SunExpress veya AnadoluJet (AJet) gibi yerli firmalarla uçun; ister Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Emirates, Qatar Airways gibi global devlerle; isterseniz de Ryanair, EasyJet veya Wizz Air gibi düşük maliyetli (low-cost) havayolları ile seyahat edin, kurallar herkes için bağlayıcıdır.

Hangi Durumlarda Tazminat Hakkı Doğar?

Yolcu tazminatı genellikle üç ana başlık altında incelenir:

1. Uçuş Rötarı (Gecikme/Tehir)

Bir uçuşun planlanan kalkış saatinden itibaren 3 saat ve üzeri gecikmesi durumunda tazminat hakkı doğabilir. Burada önemli olan detay, gecikmenin "olağanüstü haller" (doğal afetler, siyasi istikrarsızlık, havaalanı kule grevleri vb.) dışında, havayolu kaynaklı (teknik arıza, personel yetersizliği, operasyonel planlama hatası) bir sebepten oluşmasıdır. Mesafe arttıkça alabileceğiniz tazminat miktarı da artar ve kişi başı 600 Euro'ya kadar çıkabilir.

2. Uçuş İptali ve Aktarma Kaçırma

Havayolu şirketi, uçuşunuzu uçuştan en az 14 gün önce size bildirmediyse tazminat ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, bağlantılı (aktarmalı) uçuşlarda ilk uçuşun gecikmesi nedeniyle ikinci uçağı kaçırmanız ve son varış noktasına geç ulaşmanız da tazminat kapsamına girer.

3. Uçağa Kabul Edilmeme (Overbooking)

Havayolları bazen kapasitelerinden fazla bilet satışı (çifte rezervasyon) yaparlar. Eğer geçerli bir biletiniz olmasına rağmen uçakta yer olmadığı gerekçesiyle uçuşa alınmazsanız, bu durum anında tazminat hakkı doğurur.

Kayıp, Hasarlı ve Geciken Bagaj Tazminatı

Yolcu hakları sadece koltukla sınırlı değildir. Bavulunuzun kaybolması, hasar görmesi veya gideceğiniz yere geç ulaşması durumunda da maddi haklarınız bulunur.

● Kayıp Bagaj: Bagajınız 21 gün içinde bulunamazsa "kayıp" statüsüne geçer.

● Hasarlı Bagaj: Bavulunuz kırık, yırtık veya tekerleği kopmuş şekilde teslim edilirse, 7 gün içinde rapor tutturmanız gerekir.

● Geciken Bagaj: Bagajınız sizinle aynı uçakta gelmediyse, bagajınızı beklerken yaptığınız zorunlu harcamaları (kıyafet, hijyen malzemesi vb.) faturalandırarak havayolundan talep edebilirsiniz.

Bireysel Başvuru vs. Profesyonel Hukuki Destek

Teorik olarak yolcular, Corendon, Onur Air (geçmiş uçuşlar için) veya yabancı menşeli Delta Airlines, American Airlines gibi şirketlere bireysel başvuru yapabilir. Ancak pratikte süreç bu kadar kolay işlemez. Havayolu şirketlerinin hukuk departmanları genellikle başvuruları "olağanüstü hal" bahanesiyle reddetme veya süreci yokuşa sürme eğilimindedir. Teknik jargona hakim olmayan bir yolcunun, meteorolojik raporları veya uçuş loglarını analiz edip itiraz etmesi oldukça zordur.

İşte tam bu noktada Uçuş Tazmin devreye girer.

Neden Uçuş Tazmin ile Çalışmalısınız?

Uçuş Tazmin, havacılık hukuku alanında uzmanlaşmış kadrosu ve gelişmiş uçuş takip veritabanı ile süreci sizin adınıza yönetir.

1. Ücretsiz Sorgulama: Web sitesi üzerinden uçuş numaranızı ve tarihinizi girerek saniyeler içinde tazminat hakkınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

2. Risk Yok: "Kazan yoksa ücret yok" prensibiyle çalışılır. Yani tazminatınız havayolundan tahsil edilmediği sürece cebinizden beş kuruş çıkmaz.

3. Global Erişim: Sadece Türkiye içindeki uçuşlar değil, dünyanın herhangi bir noktasındaki (örneğin New York'tan Londra'ya) uçuşlarınız için de hizmet alabilirsiniz.

Geçmişe dönük (genellikle son 3 yıl) uçuşlarınızda yaşadığınız mağduriyetler, unutulup gidecek bir anı değil, banka hesabınıza yatacak bir tazminat olabilir. Hakkınızı havayolu şirketlerine bırakmayın.

Hemen şimdi tazminat hesaplama aracını kullanarak ne kadar alacağınız olduğunu öğrenin ve profesyonel ekibimizle sürecinizi başlatın.