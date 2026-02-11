Altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yeni haftaya rekorla başlayan altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

11 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Altın (TL/GR)

7.098,18

22 Ayar Bilezik

6.657,17

Altın (ONS)

5.060,06

Cumhuriyet Altını

47.406,00

Yarım Altın

23.776,00

Çeyrek Altın

11.888,00

Tam Altın

46.747,17

Ata Altın

48.208,02

Has Altın

7.062,69

Kaynak : PERRE