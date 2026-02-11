Altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yeni haftaya rekorla başlayan altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
11 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Altın (TL/GR)
7.098,18
22 Ayar Bilezik
6.657,17
Altın (ONS)
5.060,06
Cumhuriyet Altını
47.406,00
Yarım Altın
23.776,00
Çeyrek Altın
11.888,00
Tam Altın
46.747,17
Ata Altın
48.208,02
Has Altın
7.062,69
