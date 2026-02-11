Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldığı açıklamada, 'Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yağış anında yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları şu şekilde;

11 Şubat 2026 Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 7/ 11

Besni: 5/ 11 Derece

Çelikhan: 2/ 7

Gerger: 7/ 12 Derece

Gölbaşı: 6/ 12 Derece

Kahta: 7 / 11Derece

Samsat:7/ 12 Derece

Sincik: 4 / 8 Derece

Tut: 6 / 11 Derece

12 Şubat 2026 Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 8/ 12

Besni: 5/ 9 Derece

Çelikhan: 0 / 7

Gerger: 6/ 10 Derece

Gölbaşı: 4/ 10Derece

Kahta : 7 / 11 Derece

Samsat: 7/ 12 Derece

Sincik: 2/ 7 Derece

Tut: 6 / 9 Derece

