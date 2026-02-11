Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldığı açıklamada, 'Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yağış anında yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.
Adıyaman genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları şu şekilde;
11 Şubat 2026 Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 7/ 11
Besni: 5/ 11 Derece
Çelikhan: 2/ 7
Gerger: 7/ 12 Derece
Gölbaşı: 6/ 12 Derece
Kahta: 7 / 11Derece
Samsat:7/ 12 Derece
Sincik: 4 / 8 Derece
Tut: 6 / 11 Derece
12 Şubat 2026 Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 8/ 12
Besni: 5/ 9 Derece
Çelikhan: 0 / 7
Gerger: 6/ 10 Derece
Gölbaşı: 4/ 10Derece
Kahta : 7 / 11 Derece
Samsat: 7/ 12 Derece
Sincik: 2/ 7 Derece
Tut: 6 / 9 Derece
