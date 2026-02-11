Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, daha önce 30 Ekim tarihinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Yeni görüşmede tarafların sürecin ilerleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Kaynak : PERRE