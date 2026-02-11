Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile görevden alınan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, Adıyaman'da yürütülen yatırım ve projeler üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Hüseyin Özhan, il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Milletvekili Özhan, açıklamasında şunları kaydetti:

'İlimizde yürütülen yatırım ve projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. 6 Şubat afetlerinin ilk anından itibaren Adıyaman'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, depremin yıl dönümünde de acımıza ortak olarak yanımızda olan kıymetli Bakanımıza; ilimize gösterdiği yakın ilgi, samimi destek ve güçlü dayanışma için gönülden teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE