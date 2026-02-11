Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, aynı coğrafyada ve aynı ürünü üreten çiftçilerden farklı tarihlerde tahsilat yapılmasının adaletsizlik olduğunu savundu.

Şanlıurfa'da Atatürk Barajı Bozova Sulama Birliği'nin 31 Temmuz'da, yani hasat yapılmadan önce tahsilat gerçekleştirdiğini belirten Milletvekili Tanal, Tatarhöyük'te 31 Kasım, Topçugündeş'te ise 31 Aralık'ta, yani hasılat sonrasında tahsilat yapıldığını ifade etti.

Bu uygulamanın keyfi olduğunu ileri süren Milletvekili Tanal, 'Aynı ürün, aynı coğrafya... Ama tahsilat farklı, adalet yok. Çiftçi ürünü toplamadan borçlandırılıyor, üretimden soğutuluyor. Bu keyfilik kabul edilemez' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan Milletvekili Tanal, 'Aynı ürüne, aynı coğrafyada farklı tahsilat olmaz. Bu eşitsizliği giderin, tahsilatlarda birlik ve adalet sağlayın. Üretici ezilirse, tarım çöker' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE