Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderilen küfürlü mesajları ve siyaset tarzına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Meyhane jargonu ile siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin' dedi.

CHP'ye Eleştiri: 'Gelen Gideni Aratır Gerçeği Değişmedi'

CHP'nin geçmişten bugüne tutumunu eleştiren Erdoğan, partinin uzun yıllar boyunca sessiz kaldığını vurguladı. Erdoğan, '13,5 yıl boyunca sadece sustular, zulmü görmezden geldiler. Sınırımızın ötesinde ne olup bittiğini bile düşünmediler. On yıllar boyunca Arap ve Kürtleri nasıl aşağıladıysalar, bugün de devam ediyorlar. Bu bağnazlıklarını görünce biz onlar adına hicap duyuyoruz. Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyor. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları çok net görüyor. Benim Arap vatandaşlarım hangi senaryoların taşeronu olduğunu çok iyi görüyor' ifadelerini kullandı.

'CHP Genel Başkanından Siyaset Beklemiyoruz'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı'na yönelik sert eleştirilerini sürdürdü: 'Bunu sadece CHP genel başkanı görmüyor. Bu zatı parmağında oynatanlar görmüyor. Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını, proje üretmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Küfretmeden siyaset yapılmalı' ifadelerine yer verdi.

CHP'li Vatandaşlara Sabır Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li vatandaşlara yönelik yorumlarda bulunarak, 'Millet dizi izlemeyi bıraktı, her akşam çayı çekirdeği alıp CHP'nin skandallarını izlemeye başladı. Ne ararsan hepsi var. Ne diyelim, Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin' ifadelerini kullandı.

