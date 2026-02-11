Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tepkisini dile getirdi. Erdoğan konuşmasına, 'Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum' diyerek başladı.

'Milletin Değerlerine Uzanan Dile Karşı Mücadelemiz Sürecek'

Başkan Güneş'in üç dönemdir görev yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır. 28 Şubat artığı bu kişinin bu faşizan, bu ukala, kibirli ve alçak davranışı bugün bir kez daha lanetliyorum' dedi. Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sırasında salonda bulunan Zeynep Güneş'in duygulanarak gözyaşı döktüğü görüldü.

'Suriye'de Tavrımız Nettir'

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 'Suriye'de tavrımız nettir. 18 ve 30 Ocak mutabakatlarının uygulanmasını önemsiyoruz. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de yeniden yeşeren umutlar bir daha kara kışa dönmeyecektir. Türkiye buna izin vermeyecektir. 'Bölgede nüfuz arayışında değiliz. Samimi bir şekilde kardeşlik ve barış diyoruz. Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken birileri kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür. Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları artık çok net görüyor' dedi.

'Ana Muhalefet, Deprem Bölgesindeki Çalışmayı Küçümsüyor'

Deprem bölgesine yönelik çalışmalara da değinen Erdoğan, 'Deprem bölgesinde söz verdiğimiz şekilde 455 bin 537 bağımsız bölümü tamamladık. Deprem konutlarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede yazılan bu başarı hikâyesi büyük ve güçlü Türkiye'nin başarısıdır' diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ana muhalefet ve yoldaşları deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmayı küçümsüyor. Bunlar ne taş üstüne taş koymayı ne de edebince susmayı biliyor. Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Altyapı bedeliyle yüzde 65'ini devletimiz karşılıyor. 2 yıl ödeme almayacağız. Depremzedelere evler faizsiz olacak' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE