Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri, Türk Haber-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Şükrü Şimşek ile birlikte PTT Adıyaman Başmüdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personeli ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette sahadaki çalışma koşulları yerinde değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında personelin yeni yapılanma sürecine ilişkin beklentileri dinlenirken, kurum içinde yaşanan sorunlar da ele alındı. Özellikle mevzuatta herhangi bir karşılığı ve dayanağı bulunmadığı belirtilen sayı ve teslim adetleri dayatmasının çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Deprem sonrası Adıyaman'dan ayrılan personelin yerine yeni alım yapılmamasının mevcut çalışanların iş yükünü ciddi oranda artırdığına dikkat çekilen ziyarette, personelin yoğun bir tempoda görev yaptığı vurgulandı.

Ayrıca 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan çalışanların yaşadığı özlük hakları ve statü kaynaklı sorunlar da gündeme geldi. Türkiye Kamu-Sen yetkilileri, dile getirilen tüm başlıkların not alındığını ve çözüm için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Haber-Sen'in kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, adil ve sürdürülebilir çalışma şartlarını sağlamak adına mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Ziyaret sonunda PTT çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edilerek, her şartta yanlarında olunduğu mesajı verildi.

