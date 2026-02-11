Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Köyü'nde, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri tarafından düzenlenen 'Bir Mont, Bir Bot' kampanyası kapsamında ilçede eğitim gören 400 öğrenciye mont ve bot desteği sağlandı.

Kampanya çerçevesinde temin edilen kışlık kıyafetler, Köseler Köyü'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere teslim edildi. Programa Muhammed Üsame Soysal, Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Lütfü Başli ve Gafar Çelebi katıldı. Programda öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, mont ve botları öğrencilere takdim etti.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Lütfü Başli, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek öğrencilere destek olan üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Başli, gerçekleştirilen desteğin öğrencilerin eğitim hayatına moral ve motivasyon sağlayacağını ifade etti.

'Bir Mont, Bir Bot' kampanyası kapsamında ulaştırılan yardımların, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış şartlarında eğitimlerine daha elverişli koşullarda devam etmelerine katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Program, mont ve botların dağıtımının ardından sona erdi. Kampanyada emeği geçen üniversite öğrencilerine teşekkür edilirken, öğrencilere sağlık ve başarı dolu bir eğitim hayatı temennisinde bulunuldu.

