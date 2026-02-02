Kahta'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönemi, 'İlk Ders: Bayrak' temasıyla düzenlenen törenle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler, yeni eğitim öğretim dönemine ay yıldızlı bayrağın gölgesinde başladı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende öğrenciler, ay yıldızlı bayrağın anlam ve önemini anlatan şiirler okudu, boyalarla bayrağın portresini oluşturdu. Öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin başlangıcı 'İlk Ders: Bayrak' temasıyla vurgulandı. Törenin ardından öğrenciler, sınıflarında bayrak temalı ilk derslerini işleyerek yeni döneme başladı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bayrağın millet için taşıdığı anlam ve öneme değinerek şunları söyledi: 'Ay yıldızlı al bayrağımız yalnızca bir sembol değil, bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal bir emanettir. O bayrak, geçmişimizin hatırası, bugünümüzün onuru ve yarınlarımızın umududur. Sevgili öğrenciler; bayrağımız göndere çekildiğinde hissettiğiniz gurur, İstiklal Marşı'nı okurken kalbinizde oluşan heyecan, vatan sevgisinin en saf ve en güçlü halidir. Bayrağını seven bir çocuk, ülkesini sever; ülkesini seven bir çocuk da geleceğine sahip çıkar. Bayrak sevgisi yalnızca törenlerde değil, günlük hayatta sergilediğimiz davranışlarda da kendini gösterir. Bayrağımıza saygı duymak; okulda görevlerimizi en iyi şekilde yapmak, birbirimize saygılı olmak ve ülkemize yakışır bireyler olarak yaşamaktır. Bizler eğitimciler olarak biliyoruz ki çocuklarımıza kazandıracağımız en önemli değerlerden biri; sorumluluk bilinci gelişmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olmalarıdır. Bu anlayış doğrultusunda uygulanan Türkiye Maarif Modeli de öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıyla değil, değerleriyle güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, çocuklarımızın kalbinde bayrak sevgisini kalıcı hâle getirmek açısından son derece kıymetlidir. Bu sevgi, yarının bilinçli ve vatanına sahip çıkan bireylerinin temelini oluşturacaktır.'

Programa Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak : PERRE