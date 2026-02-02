Berat Ne Demek?

Berat, Arapçada 'temize çıkma' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat Kandili'nin Önemi

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna 'inzâl' denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da 'tenzîl' denir.

Berat Kandili İbadetleri Neler?

Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, Berat Kandili ibadetleri şu şekilde sıralanmıştır;Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.v) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Berat Kandili'nde Neler Yapılır?

1- Gündüzünde oruç tutmak

2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Allah'ı çokça zikretmek

Kaynak : PERRE