Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh'ı tercih edeceğine yönelik beklentilerin piyasalar tarafından yeniden fiyatlanması, değerli metallerde düşüşü hızlandırdı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 5'e yakın değer kaybederek 4.636,80 dolara geriledi. Ons altın, yalnızca birkaç gün önce 5.594,82 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesine yükselmişti. Böylece ons altın son üç günde yaklaşık 1.000 dolarlık düşüş kaydetti.

Yurt içinde gram altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürdü. Gram altın, yeni haftaya 6.780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6.412 lira, en yüksek 6.831 lira seviyeleri test edilirken, gram altın sabah saatlerinde 6.437,90 liradan işlem gördü. Gram altın fiyatları dört gündür üst üste geriliyor. Geçen hafta 6.805 liradan kapanan gram altın, haftanın ilk işlemlerinde de değer kaybını sürdürdü.

Altın fiyatlarında güncel satış rakamları

Gram altın: 6.437,90 TL

Çeyrek altın: 11.590,00 TL

Yarım altın: 23.179,00 TL

Tam altın: 47.536,40 TL

Cumhuriyet altını: 46.182,00 TL

Gremse altın: 119.205,54 TL

Ons altın: 4.636,80 dolar

Kaynak : PERRE