

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek program kapsamında, Adıyaman'da yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

Program çerçevesinde Adıyaman'da desteklenecek yatırım konuları şu şekilde belirlendi:

Asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımları,

Bademin işlenmesi ve katma değeri yüksek badem mamulü ürünlerin imalatı (badem yağı ve kozmetik ürünler, badem unu ve glütensiz ürünler, badem sütü ve vegan ürünler, badem ezmesi, şekeri, granola ve benzeri ürünler),

Dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri,

Su ürünleri üretimi ve/veya katma değerli ürün işleme tesisleri (balık yetiştiriciliği, balık fileto, tütsülenmiş balık, balık konservesi, panelenmiş balık ürünleri vb.).

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Adıyaman'da üretim, istihdam ve katma değeri artıracak yatırımların desteklenmesi ve ilin ekonomik yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE