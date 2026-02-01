2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri için yasal süre 31 Ocak Cumartesi günü doldu. Ancak resmi tatil nedeniyle ödemeler 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine (internet bankacılığında 23.59'a) kadar yapılabilecek. Bu ek 48 saat, gecikme zammına girmemek için araç sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor.

2026 MTV ödemesi son gün ne zaman?

2026 MTV ilk taksit ödemesi için son gün olan 31 Ocak tarihinin, hafta sonu tatiline denk gelmesi son ödeme günü 2 Şubat 2026 Pazartesi günü olarak açıklandı.

MTV taksitlendirme nasıl yapılır?

Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak için bankanızın mobil uygulamasına girip ilgili kampanyaya katılmalı, ardından GİB (İnteraktif Vergi Dairesi) veya banka uygulaması üzerinden ödemenizi gerçekleştirmelisiniz.

En fazla taksit veren banka hangisi?

29 Ocak 2026 itibarıyla Enpara, 15 bin TL'ye kadar sunduğu 6 taksit imkanıyla şu an piyasadaki en yüksek taksit sayısını sunan banka konumundadır.

Kaynak : PERRE