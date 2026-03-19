Karar kapsamında farklı üniversitelerde üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Hangi Üniversitelere Kim Atandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş,

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar,

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı,

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Küçük atandı.

Üniversitelerde Yeni Dönem

Yapılan atamalarla birlikte ilgili üniversitelerde yeni bir yönetim dönemi başlarken, akademik ve idari süreçlerde yeni vizyonların hayata geçirilmesi bekleniyor.

