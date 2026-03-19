Maliye Bakanlığı’nda Büyük Atama Dalgası:
Türkiye Genelinde Kapsamlı Atama
Adana Defterdarlığına Ahmet Balıkçı
Adıyaman Defterdarlığına Mustafa Kurt
Afyonkarahisar Defterdarlığına İbrahim Gündüz
Ağrı Defterdarlığına Mustafa Yılmaz Şimşek
Amasya Defterdarlığına Ali Çakır
Aydın Defterdarlığına Ahmet Günçavdı
Batman Defterdarlığına Muhittin Çelebi Şenses
Bingöl Defterdarlığına Veysel Uçur
Burdur Defterdarlığına Veysel Sezgin
Bursa Defterdarlığına Halil Tekin
Çanakkale Defterdarlığına Mustafa Çelik
Çorum Defterdarlığına Erkan Ciğer
Denizli Defterdarlığına Mustafa Özdemirci
Diyarbakır Defterdarlığına Mustafa İnceçayır
Düzce Defterdarlığına Reyhan Kökcü
Erzincan Defterdarlığına Ramazan Özdemir
Eskişehir Defterdarlığına Cemil Müsevitoğlu
Gaziantep Defterdarlığına Ümit Güner
Giresun Defterdarlığına Hüsna Yıldız
Hatay Defterdarlığına Ahmet Çelik
Isparta Defterdarlığına Mustafa Erdem
Kahramanmaraş Defterdarlığına Hüseyin Erol
Karabük Defterdarlığına Hülya Yelimliş
Karaman Defterdarlığına Alaiddin Karpınar
Kars Defterdarlığına Fatih Polat
Kırıkkale Defterdarlığına Serdar Esen
Kırşehir Defterdarlığına İsmail Bilici
Kilis Defterdarlığına Musa Koçulu
Konya Defterdarlığına Yusuf Hamzaoğlu
Kütahya Defterdarlığına Hatice İşcen Ercoşman
Malatya Defterdarlığına Nazmi Erol
Mersin Defterdarlığına Metin Uzun
Muş Defterdarlığına Mehmet Akkaya
Nevşehir Defterdarlığına Sezer Sarı
Ordu Defterdarlığına Mehmet Tarık Törer
Osmaniye Defterdarlığına Mithat Önalan
Rize Defterdarlığına Ümit Kökdemir
Samsun Defterdarlığına Halil İbrahim Temiz
Sinop Defterdarlığına Mutlu Şahin
Sivas Defterdarlığına Murat Aydın
Trabzon Defterdarlığına Ramazan Yaşar
Tunceli Defterdarlığına Salih Gökal
Yalova Defterdarlığına Seyit Tekin
Zonguldak Defterdarlığına Recep Serdar
Mali Yönetimde Yeni Dönem
Söz konusu kararın, illerdeki mali hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.