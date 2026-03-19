Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda Günlük 250 Bin Varil Sevkiyat Başladı

Bakan Bayraktar, stratejik öneme sahip bu hat üzerinden günlük yaklaşık 250 bin varil petrol akışı sağlanacağını açıkladı. Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirten Bayraktar, lojistik açıdan Hürmüz Boğazı’na bir bağımlılık bulunmadığının altını çizdi.

Enerji Arz Güvenliğinde Alternatif Hatlar Öne Çıkıyor

Gündeme dair kritik soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin halihazırda herhangi bir risk taşımadığını ifade etti. Küresel enerji piyasalarındaki hareketliliğe değinen Bakan, Türkiye'nin sahip olduğu alternatif enerji hatlarının ve stratejik konumunun önemine dikkat çekerek bu çeşitliliğin güvenliği pekiştirdiğini vurguladı.

Elektrik Ve Doğal Gaz Fiyatları Nisan'da Değerlendirilecek

Enerji maliyetleri ve vatandaşın bütçesine yönelik açıklamalarda da bulunan Bayraktar, enflasyon verilerini de göz önünde bulundurarak elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmelerin 1 Nisan tarihinde yapılacağını kamuoyuna açıkladı.

