Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Mil Dalca Mahallesi'nde, akşam saatlerinde aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, cep telefonu görüntülerini incelemeye alarak olaya karıştığı belirlenen kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS