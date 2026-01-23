AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli yatırımların 2026 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Milletvekili Bozdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Şanlıurfamızda sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı yatırım programına alınan 5 yeni hastane ile birlikte toplam yatak kapasitesine 1050 yeni yatak daha eklenecektir.

-Karaköprü Devlet Hastanesi (350 Yatak)

-Kadıkendi Devlet Hastanesi (150 Yatak)

-Balıklıgöl Devlet Hastanesi (200 Yatak)

-Birecik Kadın-Doğum Hastanesi (200 Yatak)

-Akçakale Kadın-Doğum Hastanesi (150 Yatak)

-Birecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2026 Yatırım Programına alınmıştır.

Ayrıca daha önce de yatırım programında olan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası da yatırım programına 2026 yatırım programına yeniden konmuştur.

2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan Şehir Hastanesi ile 2026 yatırım programına alınan yeni hastaneler yapımlarının tamamlanıp faaliyete geçmeleri hâlinde, Şanlıurfamızın sağlık altyapısı daha da güçlenecek ve sağlık hizmetlerindeki standartlar daha da yükselecektir.

Ak Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve teşkilatları olarak, Şanlıurfa'mızın ihtiyaç ve taleplerini sadece Sağlık Bakanlığı nezdinde değil her bakanlık için yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla takibe ve olumlu sonuçlandırmaya devam edeceğiz.

Şanlıurfa'mıza verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığına şükranlarımızı sunuyoruz. Şanlıurfa'mız ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun. Her şey Şanlıurfa için.'

HABER: ŞANLIURFA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE