Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Tanal, hastane ile iş yapan firma ve tedarikçilerin hak ediş ödemelerinde gecikmeler yaşandığına yönelik şikâyetler bulunduğunu belirterek, alacaklı firmaların hastane yönetimi tarafından üçüncü kişilere ait banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildiği iddialarının kamu vicdanını rahatsız ettiğini ifade etti.

'Üçüncü Kişi Hesabına Ödeme İddiası'

İddialara göre hastaneden alacaklı firmaların, hak ediş ödemelerinin serbest bırakılması için kendileriyle hukuki bağı bulunmayan bir gerçek kişinin hesabına para yatırmaya yönlendirildiğini aktaran Milletvekili Tanal, Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, para yatırılması talep edilen hesap şu şekilde tarif edilmektedir: Hesap sahibi: Ad ve soyadının baş harfleri S. U. olan bir gerçek kişiBanka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. IBAN: TR71 **** **** **** **** 01. Bu hesaba yapılan para transferlerinin; herhangi bir sözleşme, fatura veya ticari ilişki olmaksızın, yalnızca hak ediş ödemeleri sürecinde ortaya çıktığı ve tekrarlanan bir uygulama olduğu iddia edilmektedir' dedi.

'Ağır Suç Şüphesi Doğurur'

Bu yöndeki iddiaların doğru olması hâlinde ortada basit bir idari sorun değil, ciddi suç şüpheleri doğuran bir tablo bulunduğunu vurgulayan Tanal, kamu gücünün baskı aracına dönüştüğü, hak edişlerin fiili tahsilat mekanizmasına bağlandığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Milletvekili Tanal, iddiaların irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı gibi ağır suçlamaları gündeme getirdiğini belirttiğini ifade etti.

'Kamuoyu Derhal Bilgilendirilmeli'

CHP'li Tanal, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sağlık Bakanlığı'nı da res'en soruşturma başlatmaya davet ederek, Bir kamu hastanesiyle çalışan çok sayıda firmanın, aynı kişiye, aynı banka hesabına, hiçbir hukuki bağ olmaksızın ödeme yapması; kamu ihale sistemiyle, mali mevzuatla ve ticari hayatın olağan işleyişiyle bağdaşmaz. Bu nedenle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin, kamuoyunu açık, net ve somut bilgilerle derhal bilgilendirmesi zorunludur. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığını ve Sağlık Bakanlığın res'en soruşturma yapması gerekmektedir' dedi.

Kaynak : PERRE