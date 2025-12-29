Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 400 milyon TL hibe ödemesiyle Türkiye genelinde bir ilke imza atarak birinci sıraya yerleşti. Bu rakam, TKDK tarihinin iller bazında bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek yıllık hibe ödemesi olarak kayıtlara geçti.

Şanlıurfa TKDK, ulaşılan bu tarihi başarıyla yalnızca bölgesel ölçekte değil, Türkiye genelinde TKDK faaliyetlerinde lider il konumuna yükseldi. Gerçekleştirilen rekor ödeme, Şanlıurfa'nın kırsal kalkınma, üretim, istihdam ve yatırım kabiliyeti açısından taşıdığı stratejik gücü bir kez daha ortaya koydu.

2025 yılı faaliyetleri kapsamında sözleşmeye hak kazanan projelerin ödeme süreçleri örnek gösterilecek bir hız, disiplin ve sorunsuzlukla tamamlandı. Bu kapsamda desteklenen projeler arasında; 9 adet kırmızı et üretimi yapan tarımsal işletme, 30 adet arıcılık faaliyeti, 3 adet makine parkı (biçerdöver), 1 adet kırsal turizm tesisi, 1 adet et parçalama tesisi, 5 adet badem üretim tesisi, 1 adet baklagil paketleme tesisi, 1 adet soğan ve sarımsak tozu üretim tesisi ve 1 adet isot üretim tesisi bulunuyor. Bu yatırımlar, stratejik öneme sahip alanlarda üretim kapasitesini artırmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Türkiye birinciliğiyle taçlanan bu başarı, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü bünyesinde görev yapan personelin özverili, titiz, disiplinli ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmaların somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

2025 yılını değerlendiren TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Beyhan Gergerli, Şanlıurfa'nın TKDK'nın ilk kurulan faz illerinden biri olduğuna dikkat çekti. Gergerli, kurumun kuruluşundan bu yana proje alımı kapasitesi, sözleşme sayısı ve ödeme performansında sürekli olarak öncü iller arasında yer aldığını, 2025 yılında ise bu başarının Türkiye birinciliğiyle zirveye taşındığını vurguladı.

Dr. Gergerli açıklamasında, bu sonucun güçlü bir ekip ruhunun ürünü olduğunu belirterek, Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü'nde görev yapan tüm personeli tebrik etti. 2026 yılında da aynı kararlılık, disiplin ve yüksek performansla çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Gergerli, 'Şanlıurfa'yı sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte tarım, üretim ve istihdamın merkez üslerinden biri haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa TKDK İl Koordinatörlüğü, Türkiye birinciliğiyle sonuçlanan rekor hibe ödemeleriyle yatırımcıların güvenini pekiştirmeye, kırsal kalkınmaya yön vermeye ve Şanlıurfa'nın ekonomik geleceğine güçlü katkılar sunmaya kararlılıkla devam ediyor.

