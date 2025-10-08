Şanlıurfa'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen 'Zulmü Fırçala' adlı resim çalıştayı, yoğun katılımla ve anlamlı bir dayanışma atmosferiyle gerçekleştirildi. SANATDER Uluslararası Güzel Sanatlar ve Sanatçıları Derneği öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Elbirliği Derneği, Uluslararası İnsana Dokunuş Derneği ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte 104 sanatçı yer aldı.

SANATDER Başkanı Grafiker-Ressam Mustafa Dörtbudak, yaptığı açıklamada, Gazze'deki zulmün yıldönümünde 104. haftaya girilmesi nedeniyle 104 sanatçının çalıştaya katıldığını belirterek, 'Elde edilen eserler Türkiye'nin 7 bölgesinde sergilenecek, ardından müzayede ile satışa çıkarılacak. Gelir, Gazze'deki çocukların protez ve medikal ihtiyaçları için kullanılacak' dedi.

Çalıştaya, usta ressamların yanı sıra Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri de destek verdi. Etkinlik sonunda Hasan Paşa Camisi bahçesinde tamamlanan eserlerin sergisi açıldı. Açılışa Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Memur-Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Günyüzü Derneği Başkanı Veyseldin Toprak, ünlü sanatçı İlhami Atalay, SANATDER Başkanı Mustafa Dörtbudak, Elbirliği Derneği Başkanı Handan Karataş, ressam Nihat Kürkçüoğlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Hasanpaşa Camisi avlusunda kurulan sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, Gazze halkının direnişini ve umudunu anlatan tabloları dikkatle inceledi. Program sonunda, etkinliğe katkı sunan sanatçılara ödülleri ünlü ressam İlhami Atalay tarafından takdim edildi.

Etkinliğin bir diğer parçası olarak, büyük bir Filistin bayrağı Balıklıgöl Kent Platosu'nda Elbirliği Derneği Başkanı Handan Karataş'ın yaptığı basın açıklamasının ardından tekbirlerle açıldı. Yetkililer, serginin Gazze halkına destek olmanın yanı sıra sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak : PERRE