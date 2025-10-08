Koza Halı, dünyaca ünlü marka Calvin Klein ile yaptığı iş birliği kapsamında, kadın girişimci Bilge Kaya ve eşi Tuncay Kaya'nın işletmeciliğinde açılan Calvin Klein Halı mağazası, Adıyaman Park AVM'de yoğun katılımla hizmete girdi.

Gerçekleştirilen açılışa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Koza Halı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay, meslek odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan girişimci Bilge Kaya, Adıyaman'da yeni bir markayı hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, 'Türkiye'deki büyüme yolculuğunun bir adımını daha atıyoruz. Güçlü tasarım anlayışını halı koleksiyonlarımızla evlere taşımakta büyük onur duyuyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Koza Halı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, girişimcilerin sektöre yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade ederek, 'Tuncay Bey ve Bilge Hanım'ın bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazalarıyla sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını görüyoruz. Bu başarılı girişimin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadın girişimcilerin kent ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 'Kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Adıyaman Belediyesi olarak kadınların eşit, özgür ve güçlü yarınlar için verdikleri mücadeleyi destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay ise konuşmasında, kadın girişimcilerin şehir ekonomisine büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, 'Kadın girişimcilerimizin gösterdiği çaba ve azimle Adıyaman'ın daha da kalkınacağına inanıyorum. Her yeni işletme, kentimizin ticari canlılığına katkı sağlıyor' dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, işletme sahipleri ve davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Tören, mağazanın gezilmesi ve konuklara verilen kokteyl ikramı ile devam etti.

Kaynak : PERRE