37 yıllık lezzet yolculuğu

'Süper Şükrü' lakabıyla tanınan Aydın, çiğ köfteye olan tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek mesleki yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

'1976 doğumluyum, Adıyamanlıyım. 1987 yılından itibaren çiğ köfte sektörünün içindeyim. Uzun yıllardır hiç ara vermeden bu işi yapıyorum. Adıyaman olarak çiğ köftenin Urfa'nın tekeline bırakılmaması için büyük çaba sarf ettik. Bununla gurur duyuyorum. Şimdi yeni bir lokasyonda, heykel meydanı (Sümer Meydanı) civarında faaliyetimize devam ediyoruz.'

Aydın, Adıyaman'ın çiğ köfteye hak ettiği değeri kazandırması için yıllar içinde çeşitli toplantılar, tanıtım çalışmaları ve girişimlerde bulunduklarını belirterek, 'Van'daki gastronomi festivalinden Gaziantep'e kadar birçok etkinlikte yer alıyoruz. Hiçbir ticari kaygı taşımadan tamamen Adıyaman odaklı bir çaba içindeyiz' dedi.

'İyi bir çiğ köftenin sırrı ustalık ve kaliteli malzemede'

İyi bir çiğ köfte yapmak için sabır, güç ve ustalığın şart olduğunu vurgulayan Aydın, lezzetin arkasındaki sırları şöyle anlattı:

'Çiğ köfte, emek isteyen ve çok yorucu bir iştir. Bu yüzden özellikle erkeklerin yoğurması gerektiğini düşünüyorum çünkü ciddi bir güç gerektiriyor. Bunun yanında malzeme kalitesi çok önemli. Soğanın kalitesi, Hatay ve Adıyaman'da yetişen biberlerin kalitesi lezzeti doğrudan etkiler. Ölçüleri de herkesin sandığı gibi sabit değildir, biberin acılığına göre değişir. Bu yüzden iyi çiğ köfte yapmak ustalık ister.'

Aydın, hijyen, sunum ve hizmetin de en az lezzet kadar önemli olduğunu vurgulayarak, 'Bugün insanlar sadece tadına değil, nasıl servis edildiğine de bakıyor. Biz de bu nedenle farklı sunumlar geliştirdik. 'Mamudo', 'Nemrut'un Kızı', 'Burma', 'Katmer' ve 'Lavaş' gibi özgün sunumlarımız var' dedi.

Deprem sonrası yeniden doğuş

6 Şubat depremlerinin derin yaralar açtığını ancak pes etmediklerini söyleyen Süper Şükrü, yeniden ayağa kalkmanın önemine dikkat çekti:

'Deprem sadece can kaybıyla değil, mal kaybıyla da bizi derinden etkiledi. Evlerimizi, iş yerlerimizi kaybettik. Biz de bu süreçte zorluklar yaşadık ama şimdi yeniden ayağa kalktık. Yeni yerimiz heykel meydanında. Bizi orada görebilirsiniz.'

Sosyal medyada 'Bir çiğ köfte kahramanı' olarak anıldığını ve bu unvanı taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu işin özü emek ve sevgidir. Biz yıllardır Adıyaman'ın lezzet mirasını korumak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle devam edeceğiz.'

Aydın'ın yeni adresi heykel meydanındaki iş yeri, hem geleneksel çiğ köfte lezzetini yaşatmayı hem de Adıyaman mutfağının gastronomi dünyasındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PERRE