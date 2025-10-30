Adıyaman'da Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası (ATSO) Başkanı ve Genç Nesiller Derneği Başkan Yardımcısı Dilvin Şirvan Toprak, bu özel günü bayram niteliğinde yaşadıklarının altını çizerek, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yılında Adıyamanlı hemşehrilerimizle bir araya gelerek Atatürk'ün bize bahşettiği bu güzel ülkede yaşadığımız için gerçekten bayram niteliğinde bir bayram yaşıyoruz. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün bize açtığı yolda Türk kadınları olarak yılmadan ve yorulmadan mücadeleye devam ediyoruz' dedi.

Toprak, Genç Nesiller Derneği Başkanı Hasan Nusret Düşük ile birlikte güzel projelere imza atacaklarını ifade ederek, 'Hepimizin bayramı kutlu olsun' mesajını paylaştı.

Kaynak : PERRE