1 Aralık 11954 tarihinde Malatya’dan ayrılarak il olan Adıyaman’ın şehir kimliği, tarihi ve kültürel mirasını yeniden hatırlatan, yüreklere dokunan bir program, gençler topluluğu tarafından düzenlendi. Adıyaman’ın il oluşunun 71’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Kent Konseyi Başkanı H. Sinan temel katıldı.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sn. H. Sinan Temel katılımıyla “Adıyaman’ın İl Oluş Süreci, Tarihsel Gelişimi ve Kültürel Mirası” üzerine gerçekleştirilen söyleşide, geçmişin izlerini bugüne taşımanın heyecanını gençler birlikte yaşadı.

Adıyaman Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, “Bugün şehrimizin kimliğini, tarihini ve kültürel mirasını yeniden hatırlatan, yüreklerimize dokunan çok kıymetli bir buluşmada bir araya geldik. Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sn. Sinan Temel hocamızın katılımıyla ‘Adıyaman’ın İl Oluş Süreci, Tarihsel Gelişimi ve Kültürel Mirası’ üzerine gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı söyleşide, geçmişin izlerini bugüne taşımanın heyecanını hep birlikte yaşadık.

Adıyaman Üniversitesi Türkçe Topluluğu, Genç Yeşilay Topluluğu ve Genç Yeni Dünya Topluluğu olarak şehrimizin ruhunu hissettiğimiz, bilgi dolu paylaşımlarla zenginleşen, samimi ve ufuk açıcı bir atmosfer oluşturduk.

Katkı ve destekleriyle bizlere her daim yol gösteren çok değerli Danışmanımız Sn. Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz hocamıza, vizyonu ve desteğiyle yanımızda olan Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanı Sn. Sait Arslan hocamıza ve bu özel günü anlamlandıran tüm katılımcılara gönülden teşekkür ederiz. Adıyaman üzerine konuşmak, her defasında bu kadim şehrin güzelliğini yeniden keşfetmek demek” dendi.

Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, 1 Aralık 1954 tarihinde Adıyaman’ın il oluş sürecini, o zamanki Adıyaman’ı, daha sonrasında Adıyaman’ın kazanımlarını, şehir kültürünü, kimliğini, Adıyaman’ın gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzını, farklılıklarıyla bir arada yaşama becerisini anlattı.

Program sonunda bir değerlendirme yapan H. Sinan Temel şunları söyledi: "Üniversite öğrencilerimizi şehrimizin, Adıyaman’ın bir turizm elçisi, bir tanıtım gönüllüsü olarak görmüşümdür. Pırıl pırıl, gencecik, önlerinde uzun yıllar ve kariyerler olan, her biri ülkemizin bir yerinde görev alacak gençlerimizle şehrimizi konuşmak, onlara şehrimizle ilgili bilgiler aktararak onların bilgi ve bilinç seviyesini artırmak, onların şehrimiz hakkındaki fikirlerini almak gerçekten çok önemlidir. Bu bağlamda onlarla şehrimizi konuştuk, gelenek ve göreneklerimizi, tarihi, turistik ve kültürel değerlerimizi konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Adıyaman’ın il oluşunun yıldönümü vesilesi ile bu süreci konuştuk.

Gençlerimizin bakış açılarının, tespit ve önerilerinin her zaman için değerlendirilmesi gerektiğine inananlardanım. Şehri ihya edecek yeni nesiller onlardır. Bu bağlamda Türkçe Topluluğu ve Genç Yeşilay Topluluğu danışman hocası Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz; Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı hocaları Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Yaprak ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Doyumğaç ve MTTB İl Başkanı Sait Arslan’a her biri ayrı bir cevher olan topluluk başkanları ve topluluk üyelerine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyor, sağlık, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Burada şehrimizin bir gönüllüsü, gençlerimizi gerçekten önemseyen ve onların her yönüyle iyi yetişmesini önemseyen, fedakâr çalışmaları ile öne çıkan Mustafa Said Kıymaz hocamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte daha güzel ve daha iyi bir Adıyaman inşa etmek mümkündür."