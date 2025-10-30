Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ramada Otel'de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 'Büyük bir mücadeleyle kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in ilan edilişinin 102'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına vurgu yapan Başkan Önat, 'İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin mimarlığında inşa edilen Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, ülkemiz bölgemizin ve dünyanın söz sahibi bir ülkesi haline gelecektir. Cumhuriyeti ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden bütün ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Adıyamanlı hemşerilerimizin ve tüm yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

Kaynak : PERRE