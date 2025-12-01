Başkan Babar, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Aziz Hemşehrilerim,

Bugün, kadim tarihimizin, nice medeniyete ev sahipliği yapmış toprağımız Adıyaman’ın il oluşunun yıl dönümünü gururla ve umutla anıyoruz.

Bu şehir; sabrın, vakurun, kardeşliğin ve vefanın adıdır.

6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem, Adıyaman’ımızda derin yaralar açtı. Canlarımızı yitirdik, ocaklarımız sarsıldı, sokaklarımız sessizleşti…

Ama Adıyaman’ın iradesi hiçbir zaman yıkılmadı.

Her enkazın arasından yeniden filizlenen bir dayanışma, her acının ardından yeniden yeşeren bir umut gördük.

Bugün; acılarımızla güçlenen, birlik ruhuyla yeniden ayağa kalkmak için azmeden bir Adıyaman var.

Bu şehrin insanı; merttir, vefalıdır, davasına sadıktır, toprağına sevdalıdır.

İnanıyoruz ki:

Adıyaman, küllerinden yeniden yükselme kudretine sahip bir şehirdir.

Birlik olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Bu vesileyle;

Şehrimizin il oluşunun yıl dönümünü kutluyor,

Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet diliyor,

Yaralarımızın hızla sarılmasını, Adıyaman’ımızın huzur ve dirlik içinde geleceğe yürümesini temenni ediyorum.

Adıyaman bizimdir; geçmişimiz de geleceğimiz de bu aziz topraktadır.

1 Aralık Adıyaman’ın il oluşu kutlu olsun.

Rabbim şehrimizi her türlü afetten korusun.