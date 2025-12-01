Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, ekonomistlerin öngördüğü büyüme oranının altında kaldığını gösterdi.

TÜİK'in Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan GSYH verilerine göre, söz konusu çeyrekte ekonomik faaliyetler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 1,1'lik sınırlı artış kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,97 büyüyeceğini tahmin ediyordu. Gerçekleşen yüzde 3,7'lik oran ise bu beklentinin altında kaldı.

Büyüme hızındaki yavaşlama, ikinci çeyrekle kıyaslandığında daha belirgin hale geldi. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1,6 ve yıllık bazda yüzde 4,8 büyüme göstermişti. Üçüncü çeyrek verileri, ekonomideki ivmenin azaldığını ve büyüme sürecinin yavaşladığını ortaya koydu.

Kaynak : PERRE