İngiltere merkezli finans kuruluşu HSBC, Türkiye ekonomisine dair yayımladığı yeni raporda 2026 yılı asgari ücret beklentilerini paylaştı. Banka, önümüzdeki yıl asgari ücretin yaklaşık yüzde 20 artarak 26 bin 524 TL'ye çıkmasını öngörüyor.

Raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 civarında gerçekleşmesi ve politika faizinin yüzde 25,5 seviyesinde bulunması bekleniyor. HSBC ayrıca dolar/TL kurunun gelecek yıl yaklaşık yüzde 13 artış göstereceğini belirtti. 2025'te net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret, HSBC tahminine göre 2026'da 26 bin 524 TL civarında olacak.

Ekonomistler, hükümetin mevcut para politikası ve ekonomik göstergeler ışığında asgari ücret artışını yüzde 20-25 aralığında planladığını ifade ediyor. Yüzde 20-25'lik asgari ücret artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca çalışanın enflasyon karşısında sınırlı alım gücü artışı ile geçinmek zorunda kalacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, resmi rakamları açıklayacak.

