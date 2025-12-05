Tutdere: 'Sanat Sokağı'nı Cazibe Merkezi Yapacağız'

Kurdele kesimi öncesi konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sanat Sokağı'nın deprem sonrası ciddi tahribat aldığını hatırlatarak, yapılan restorasyonun ardından alanın yeniden canlandığını söyledi. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'Değerli arkadaşlar, Sayın Baro Başkanım, hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Sanat Sokağı ilk geldiğimizde çok atıl durumdaydı. Depremden Adıyaman gibi burası da nasibini almıştı. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte dükkânlarımızın restorasyonunu tamamladık. Bir süre sonra yeniden gezdiğimde kadın işletmecilerin çoğunlukta olduğunu gördüm, bu bizi ayrıca mutlu etti. Önümüzdeki süreçte burayla daha çok ilgileneceğiz ve Sanat Sokağı'nı Adıyaman için cazibe merkezi haline getireceğiz.'

Tutdere, genç girişimci Melek Yurt'un kendi markasıyla ev yemekleri sunacak olmasının sokağa ayrı bir değer kattığını belirterek tüm hemşehrileri mekânı ziyaret etmeye davet etti.

Ev Sıcaklığında Bir Lezzet Noktası

Melek Yurt'un işletmesi olan By Marcos And Loya, Adıyaman'ın kalabalığından uzak, samimi ve sıcak bir ortam vaat ediyor. Mekân, butik yapısı, salaş ama özenli tasarımı ve ev mutfağını andıran atmosferiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Günlük Ev Yemekleri ve Otantik Lezzetler

Mekânda özellikle sarma ve dolma çeşitleri öne çıkıyor. Yaprak sarma, biber dolması ve geleneksel ev yemekleri günlük olarak, taze ürünlerle hazırlanıyor. İşletme, her gün bir ana ev yemeği menüsü çıkarıyor. Kimi gün sıcacık bir çorba, kimi gün nefis bir tencere yemeği, kimi zaman ise ev yapımı tatlıların kokusu mekânı dolduruyor.

'Gösteriş Değil Samimiyet' Anlayışı

By Marcos And Loya'da müşterileri restoran havasından çok ev sıcaklığı karşılıyor. Mekânın tüm ayrıntıları 'rahat et' mesajı taşıyor. Gösteriş yerine samimiyet, büyük porsiyonlar yerine özenli lezzetler, hızlı tüketim yerine evde hazırlanmış hissi veren tatlar ön planda tutuluyor.

Her tabak, 'anne eli değmiş' hissi veren emek ve özenle hazırlanıyor. Ziyaretçiler, yalnızca yemek değil; geçmişten bir tat, evden bir dokunuş ve içten bir huzur hissiyle mekândan ayrılıyor.

Adıyaman'a Yeni Bir Lezzet Durağı

Sanat Sokağı'nın yeniden canlanmasına katkı sunan kadın girişimci Melek Yurt, By Marcos And Loya ile hem gastronomiye hem de sokağın sosyal hayatına yeni bir soluk getiriyor. İşletme, doğal, taze ve özenle hazırlanmış lezzet arayan tüm vatandaşları ağırlamaya hazır.

