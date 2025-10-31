AB'de vergi oranı yüzde 40,4'e yükseldi

EUROSTAT'ın yayımladığı rapora göre, 2023 yılında yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 40,4'e çıktı. Böylece, AB ülkelerinde vergi ve sosyal katkı paylarından elde edilen toplam gelir, bir önceki yıla göre 387 milyar avro artarak 7 trilyon 281 milyar avroya ulaştı.

Avro Bölgesi'nde ise oran 2023'te yüzde 40,5 iken, 2024'te yüzde 40,9 seviyesine çıktı. Avro Bölgesi genelinde vergi ve sosyal katkı paylarından sağlanan gelir, 291 milyar avro artışla 6 trilyon 226 milyar avroya ulaştı.

En yüksek oran Danimarka'da, en düşük İrlanda'da

2024 yılında Danimarka, GSYH'ye oranla yüzde 45,8 vergi yüküyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Fransa (yüzde 45,3), Belçika (yüzde 45,1), Avusturya (yüzde 43,8), Lüksemburg (yüzde 42,7), İtalya (yüzde 42,6), İsveç (yüzde 42,5), Finlandiya (yüzde 42,3), Yunanistan (yüzde 41,7) ve Almanya (yüzde 40,9) izledi.

Vergi yükünün en düşük olduğu ülkeler ise İrlanda (yüzde 22,4), Romanya (yüzde 28,8) ve Malta (yüzde 29,3) oldu.

Türkiye, AB ortalamasının 6 puan üzerinde

EUROSTAT verilerine göre Türkiye, 2024 yılında yüzde 46,7 vergi oranıyla AB ortalamasının 6,3 puan üzerinde yer aldı. Bu oran, Türkiye'yi hem AB genelinde hem de Avro Bölgesi ülkeleri arasında en yüksek vergi yüküne sahip ülkelerden biri konumuna getirdi.

Ekonomistler, Türkiye'deki yüksek vergi oranının özellikle dolaylı vergiler, sosyal güvenlik kesintileri ve enflasyon kaynaklı gelir artışları nedeniyle yükseldiğine dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE