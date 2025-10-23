Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekti. Merkez Bankası, enflasyondaki risklere dikkat çekerken fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini vurguladı.

'Enflasyonda Ana Eğilim Yükseldi'

Merkez Bankası, karar metninde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğuna dikkat çekti. Son verilerin talep koşullarının dezenflasyon sürecini desteklese de bu sürecin yavaşladığına işaret ettiği belirtildi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları aracılığıyla dezenflasyon süreci üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı.

'Sıkı Para Politikası Kararlılıkla Sürecek'

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı ifade edildi. Açıklamada, 'Talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek sıkı duruş, ara hedeflerle uyumlu biçimde sürdürülecektir.' denildi.

Bir Önceki Toplantıda da Faiz Düşürülmüştü

Merkez Bankası, Eylül ayında da politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime giderek oranı yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Son karar ile birlikte, Ekim ayında politika faizi yüzde 39,5 olarak belirlenmiş oldu.

Kaynak : PERRE