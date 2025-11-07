Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Karahan, '2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

'Talep Yapısı Dengeleniyor'

Karahan, küresel ölçekte belirsizliklerin tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğini, ülkeler arasında farklılaşmalar bulunduğunu ve küresel dezenflasyon sürecinin bir miktar ivme kaybettiğini söyledi. Talep yapısındaki dengelenmenin sürdüğünü belirten Karahan, 'Kapasite kullanım oranı, ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı teyit ediyor. İş gücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. Üçüncü çeyrekte Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi artış gösterse de zayıf seyrini sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Kart Harcamalarında Durağanlık Var

Kart harcamalarına ilişkin verilere de değinen Karahan, 'Kart kullanım eğiliminden arındırıldığında harcamalar daha düşük. Üçüncü çeyrekte kart harcamaları yatay seyretti' dedi. Talep koşullarının genel olarak dezenflasyonist bir düzeyde olduğunu belirtti.

Cari açık görünümünün iç talep ile uyumlu seyrettiğini aktaran Karahan, '2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını öngörüyoruz' dedi.

Enflasyonun Düşüş Eğilimi Sürüyor

Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün sürmesini beklediklerini vurgulayan Karahan, 'Son iki ayda dezenflasyon süreci yavaşladı. Enflasyon tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti. Gıda fiyatları bu dönemde etkili oldu ancak gıda dışı fiyatlarda yavaşlama eğilimi devam ediyor' dedi.

'Kira ve eğitim fiyatları dirençli seyrini sürdürüyor'

Ana eğilim göstergelerinin yüzde 32,9'un altında kalmasına rağmen dezenflasyon sürecinin hız kaybettiğini ifade eden Karahan, 'Eğitim ve kira kalemlerinde fiyat belirleme eğilimi dirençli seyrini koruyor. Eğitim hizmetleri enflasyonu geçen yıla göre gerilese de yüksek kalıyor. Kira enflasyonu da son aylarda yavaşladı' değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, sıkı para politikası duruşunun korunduğunu vurgulayarak, 'Makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle sıkı parasal duruşumuzu destekliyoruz. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, kararlı duruşumuzla birlikte kalıcı hâle gelmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE