'Açlık sınırı 28 bin lirayı geçti'

TÜRK-İŞ verilerine göre, ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 28 bin 412 TL oldu.

Eylül ayında bu rakam 27 bin 970 TL seviyesindeydi.

Aynı dönemde, gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 92 bin 547 TL'ye yükseldi.

'Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 36 bin 984 TL'

Araştırmada ayrıca bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de açıklandı. Buna göre, tek başına yaşayan bir çalışanın geçinebilmesi için gereken minimum tutar 36 bin 984 TL olarak belirlendi.

Bu tutar, Türkiye'deki asgari ücretin çok üzerinde yer alırken, TÜRK-İŞ raporu gelir-gider dengesindeki derin uçuruma bir kez daha dikkat çekti.

'Mutfak enflasyonu yüzde 39'u aştı'

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre %1,58 oranında arttı.

Son 12 aylık dönemdeki artış oranı %39,06 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış oranı %40,22 seviyesinde gerçekleşti.

2025'in ilk on ayındaki toplam artış oranı ise %34,76 olarak kaydedildi.

'Açlık ve yoksulluk sınırı artmaya devam ediyor'

TÜRK-İŞ'in araştırması, temel gıda fiyatlarındaki yükselişin aile bütçesi üzerindeki baskıyı artırdığını bir kez daha ortaya koydu.

Raporda, maaş artışlarının ve asgari ücret düzenlemelerinin enflasyon karşısında hızla eridiği, gıda ve barınma harcamalarının hane gelirinin büyük bölümünü oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak : PERRE