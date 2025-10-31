Tören, Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak. Açılışa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

'Küresel Adalet Arayışı' başlıklı ilk dersi Kurtulmuş verecek

Açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tanıtım filmi gösterimi yapılacak.

Törende Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol birer konuşma gerçekleştirecek. Programın en dikkat çekici bölümü ise TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un 'Küresel Adalet Arayışı' başlıklı ilk dersi olacak. Kurtulmuş'un, konuşmasında adalet, küresel barış, yükseköğretimde vizyon ve Türkiye Yüzyılı perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Adıyaman'da akademik yıl moral ve dayanışma vurgusuyla başlayacak

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma süreci devam eden Adıyaman'da gerçekleşecek bu akademik yıl açılışı, eğitimde moral, bilimde dayanışma ve şehirde yeniden diriliş temalarıyla önem taşıyor. Üniversite yönetimi, yeni dönemde deprem sonrası kampüs düzenlemeleri, akademik kadro güçlendirmesi ve öğrenci destek projeleriyle eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

'Açılış töreni programı'

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tanıtım Filmi Gösterimi

Açılış Konuşmaları:

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol

İlk Ders: TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş - 'Küresel Adalet Arayışı'

Hediye Takdimi

Toplu Fotoğraf Çekimi

Kaynak : PERRE